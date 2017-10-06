Запалена у Раді димова шашка була бойовою - депутат (відео)

12:08, 06 жовтня 2017
Політика
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Якби Тетерук не виніс шашку із Ради, це могло б призвести до трагедії, наголосив депутат.

Задимлення у Раді / Скріншот

Кинута сьогодні у Верховній Раді димова шашка виявилася військовою, яку не можна застосовувати у закритих приміщеннях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від БПП Володимир Ар'єв.

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"Це була військова шашка, яку ні в якому разі не можна використовувати в закритих приміщеннях. Якби Тетерук не викинув її із зали, то це могло би призвести до трагедії, особливо зважаючи на те, що на балконі в цей час на екскурсії були діти", - наголосив він.

Також депутат відзначив блискавичну реакцію нардепа Андрія Тетерука, який миттєво виніс із зали кинуту димову шашку.

Як повідомляв УНІАН, позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він кинув димову шашку у сесійній залі Верховної Ради України. 

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Теги: #засідання Ради#законопроект щодо Донбасу#димова шашка у Раді