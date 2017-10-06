Запалена у Раді димова шашка була бойовою - депутат (відео)

Кинута сьогодні у Верховній Раді димова шашка виявилася військовою, яку не можна застосовувати у закритих приміщеннях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від БПП Володимир Ар'єв.

Читайте такожУ Раді пустили газ (фото, відео)

"Це була військова шашка, яку ні в якому разі не можна використовувати в закритих приміщеннях. Якби Тетерук не викинув її із зали, то це могло би призвести до трагедії, особливо зважаючи на те, що на балконі в цей час на екскурсії були діти", - наголосив він.

Також депутат відзначив блискавичну реакцію нардепа Андрія Тетерука, який миттєво виніс із зали кинуту димову шашку.

Спринт Тетерука с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017

Як повідомляв УНІАН, позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він кинув димову шашку у сесійній залі Верховної Ради України.