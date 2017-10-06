Підпал димової шашки у Раді: поліція розповіла подробиці (фото)

За фактом задимлення у будівлі Верховної Ради України відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"До Печерського управління поліції від працівників охорони державної будівлі надійшло повідомлення про те, що у чоловічій вбиральні на першому поверсі відбулося задимлення. Після його ліквідації слідчо-оперативна група вилучила залишки пластику, а також у сесійній залі виявила та вилучила оплавлений циліндричний пластиковий предмет із маркуванням РДГ-55 М. Як повідомили правоохоронцям, у залі також було незначне задимлення", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, в сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) до трибуни кинули димову шашку, після чого у залі з'явився дим і їдкий запах.

Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він запалив димову шашку.