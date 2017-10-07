Президент затвердив Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня «Про Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави підписав відповідний указ №310/2017.

Президент доручив Кабінету міністрів разом із Службою безпеки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Службою зовнішньої розвідки України, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розробити та у тримісячний строк затвердити в установленому порядку план реалізації цієї Концепції та забезпечити його виконання.

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Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що на засіданні РНБО були розглянуті та прийняті Концепція забезпечення контррозвідувального режиму в Україні та Концепція реформування і подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

Також, за словами секретаря РНБО, вперше в Україні унормоване питання «щодо створення та діяльності Ставки верховного головнокомандувача як органа стратегічного керівництва ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період».