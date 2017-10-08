У 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея НАТО
Пленарні сесії Асамблеї проходять двічі в рік. Зустрічі проходять на почергової основі в країнах - членах НАТО.
В 2020 році вперше в Україні відбудеться Парламентська асамблея НАТО.Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко в Facebook.
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«Тільки - но отримала смс від голови нашої парламентської делегаціі в ПА НАТО Ірини Фріз з важливою і прекрасною новиною. Вперше в 2020 році в Україні пройде Парламентська асамблея НАТО», - написала вона.
Парламентська асамблея НАТО заснована у 1955 році і слугує консультативним міжпарламентським органом Північноатлантичного альянсу. Її головою є Майк Тернер, США.
Пленарні сесії Асамблеї відбуваються двічі на рік. Зустрічі проходять на почерговій основі в країнах-членах НАТО.