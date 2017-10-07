Українська делегація на сесії ПА НАТО звернула увагу на порушення прав людини в Криму

На сесії Парламентської асамблеї НАТО в Бухаресті українська делегація звернула увагу на мілітаризацію Криму та порушення окупантами прав людини і свобод на півострові.

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Про це голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що у Бухаресті розпочала роботу чергова сесія ПА НАТО.

Одними з головних доповідей для України, що представлятимуть на сесії, є доповіді "Росія: від партнерства до суперництва" генерального доповідача Раса Юкневічене (Литва) та "Зміцнення стабільності в Чорноморському регіоні" спеціального доповідача Улла Шмідт (Німеччина).

"В ході обговорення, яке ще триває, ми акцентували увагу ПА НАТО на питаннях мілітаризації Криму, порушенні прав і свобод на півострові окупантами, примусовому наданні кримчанам громадянства Росії, заселенню народностями Сибіру, ганебних вироках Ільмі Умерову, Ахтему Чийгозу…

Росія – агресор номер один у світі, яка для реалізації власної політики використовує як комплексний арсенал боротьби з цивілізованим світом такі явища як сепаратизм, кібертероризм, інформаційна війна, міграційна криза.

Все це вже стало геополітичними технологіями, якими Кремль вправно жонглює в рамках гібридної війни проти демократичних держав", – наголосила Фріз.

Також вона додала, що пізніше на сесії представник делегації Іспанії Рікардо Тарно заявив про наявність російської руки у каталонському питанні. Він упевнений, що в такий спосіб Росія намагається підірвати єдність однієї з країн НАТО.