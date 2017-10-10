Депутати хочуть підвищити собі зарплату

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (реєстраційний номер 7172), яким пропонується підвищити заробітні плати парламентарям.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті парламенту, авторами проекту постанови є народні депутати, які є членами Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, Павло Пинзеник, (фракція «Народний фронт»), Володимир Арешонков (фракція «БПП»), Олег Купрієнко (фракція Радикальної партії), Дмитро Лубінець (фракція «БПП»), Світлана Войцеховська (фракція «Народний фронт»), Владислав Данілін (фракція «Народний фронт»), Ірина Єфремова (фракція «Народний фронт»), Павло Кишкар (фракція «БПП»), Михайло Папієв (фракція «Опозиційний блок»), Сергій Шахов (група «Воля народу»).

Зокрема проектом постанови передбачається встановити розмір посадових окладів народних депутатів України на рівні посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

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В додатку до проекту постанови повідомляється, що посадові оклади народних депутатів України визначаються в прожиткових мінімумах, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в таких розмірах: голова Верховної Ради України – 12,0; перший заступник Голови Верховної Ради України – 11,5; заступник Голови Верховної Ради України – 11,0; голова комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, керівник депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України – 10,5; перший заступник, заступник голови комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, секретар комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, заступник керівника депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України, голова підкомітету комітету Верховної Ради України – 10,3; член комітету Верховної Ради України – 10,0.

Крім того передбачається, у межах видатків на оплату праці, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за рішеннями комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету, народному депутату України здійснюються Апаратом Верховної Ради України надбавки до посадового окладу в розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України.

Крім того передбачається, встановити загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 25 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Пропонується ввести в дію постанову з дня її прийняття та застосовувати з 1 жовтня 2017 року.

Як пояснив у коментарі УНІАН перший заступник глави Регламентного комітету ВР Павло Пинзеник, вказані у проекті постанови коефіцієнти вказують оклад депутатів, який визначено Законом «Про статус народного депутата».

«Інші умови матеріального забезпечення, відповідно до закону про статус, прирівнюються до члена Кабінета міністрів України», - сказав він.

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Так, оскільки станом на 1 січня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1600 грн, то у проекті постанови, зокрема, йдеться про оклад у 19 тис. 200 грн для голови парламенту, 18 тис. 400 грн – для його першого заступника та 17 тис. 600 грн – для заступника глави парламенту.

«Буде інший прожитковий мінімум – будуть інші суми», - додав Пинзеник.

Таким чином, підсумував він, це будуть суми окладу заробітної плати парламентарів. «Решта залежить від того, які оклади собі встановить Кабінет міністрів України. У них є складова посадового окладу і є складова надбавок», - зазначив депутат і додав, що надбавки, які застосовані також і до депутатів, будуть прирівняні до рівня уряду.

Так, додав Пинзеник, за попередніми підрахунками, зокрема, депутати-члени комітетів можуть мати зарплату до 30 тис. грн.

Наразі ж, як це озвучувалося раніше, розмір зарплати депутатів складає близько 17 тис. грн.

Представник Регламентного комітету також зауважив, що «у нас зараз, станом на сьогодні, немає правових підстав для виплати заробітної плати, визначення її розміру».

«Тому що законом про статус написано, що розмір посадового окладу визначається Верховною Радою України, що не зроблено. А решта умов матеріального забезпечення прирівнюється до члена Кабінету міністрів, що також не зроблено», - сказав Пинзеник.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Верховна Рада України не підтримала проект постанови "Про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України" (№5573), яким, як зазначали деякі парламентарі, передбачалося збільшення зарплати народних депутатів фактично вдвічі. Зазначалося, що згідно з пропозицією, їхні посадові оклади мали визначатися в прожиткових мінімумах для працездатної особи та встановлюватися, зокрема, для голови Верховної Ради - 20; першого віце-спікера - 19,2; заступника голови ВР - 18,7.