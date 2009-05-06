У НАТО не розуміють, що від них хоче Росія

У НАТО не розуміють, чому Росія виступає проти проведення навчань альянсу в Грузії.

Про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» сказав офіційний представник Північноатлантичного альянсу Джеймс АППАТУРАЙ.

«Позиція РФ з цього питання є важкою для нашого розуміння. Важкою, тому що відомо було, що будуть навчання, вже більше року. Навіщо виступати з цього приводу кілька тижнів тому із заявами? Ми знаємо, що це обмежені навчання за часом, вони невеликі за обсягом, і вони залучатимуть натовських і ненатовських військовослужбовців, які перебувають вже зараз в цьому регіоні», - сказав Д.АППАТУРАЙ.

Він зазначив, що коли Росія направила своїх озброєних солдатів для патрулювання прикордонних районів, які належали і межують з Грузією, це викликало значно більше питань в європейському співтоваристві.

«Нам здається, що російську позицію, щонайменше, важко зрозуміти», - наголосив Д.АППАТУРАЙ.

За його словами, заяви російського керівництва про те, що навчання НАТО в Грузії можуть стимулювати військові ускладнення, є безпідставними.

«Я не розумію, на чому ґрунтуються такого роду коментарі, і не думаю, що партнерські навчання могли б призвести до якихось ускладнень. Це абсолютно прозорі навчання, все здійснено відкрито, тут не можна серйозно говорити про такі речі», - сказав він.

За словами Д.АППАТУРАЯ, такі навчання проводяться щорічно. Зокрема, минулого року вони були проведені на території Вірменії.

Як повідомлялося, сьогодні в Грузії починаються навчання НАТО Cooperative Lancer/Cooperative Longbow-2009", що проводяться в рамках програми альянсу "Партнерство заради миру". За даними Міністерства оборони Грузії, в них візьмуть участь 15 країн-членів і партнерів НАТО.

Постійний представник Росії в НАТО Дмитро РОГОЗІН раніше попереджав, що Росія може вийти з переговорного процесу на високому рівні через плани альянсу провести військові навчання в Грузії.