Порошенко підписав указ про Ставку верховного головнокомандувача

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України "Про Ставку верховного головнокомандувача".

Текст указу №313/2017 від 10 жовтня оприлюднено на сайті глави держави.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про Ставку Верховного Головнокомандувача" (додається, для службового користування). Затвердити Положення про Ставку Верховного Головнокомандувача (додається, цілком таємно)", - йдеться в тексті документа.

Згідно з указом, Секретарю РНБО доручається вжити організаційних заходів для забезпечення належної діяльності Ставки верховного головнокомандувача, також на нього покладається контроль за виконанням рішення РНБО.

Зазначається, що указ президента набирає чинності з дня його опублікування.