У Страсбурзі підготували механізм для зняття санкцій з Росії - ЗМІ

У Раді Європи підготували механізм, який дозволить зняти санкції з РФ і повернути російську делегацію у ПАРЄ. Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій".

Зокрема, йдеться про резолюцію, співавтором якої є Мікеле Ніколетті, майбутній президент ПАРЄ, який обійме цю посаду у січні. У документі, голосування за який має відбутися в середу ввечері, містяться норми, здатні призвести до скасування санкцій проти РФ.

"Документ пропонує ПАРЄ та Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) "гармонізувати правила участі та представництва країн-членів в обох статутних органах". Це означає, що всі обмеження, накладені на росіян в ПАРЄ, мають бути скасовані – бо в КМРЄ санкцій проти РФ немає" - йдеться у статті.

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При цьому іншого шляху гармонізації, тобто накладення на Росію санкцій КМРЄ, немає. Так, в останні кілька десятиріч Комітет міністрів не позбавляв права голосу жодну країну.

У статті повідомляється, що приховані наміри керівництва РЄ щодо повернення Росії були розгадані депутатами, й ініціатива вже зіткнулася з жорстким опором.

"Українська та декілька інших делегацій вже зареєстрували поправки, які видаляють з документа згадки про "гармонізацію" й тому подібне. Хоча треба бути свідомим того, що прибічники повернення Росії нині сильніші, ніж будь-коли за останні три роки" - йдеться у статті.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликає повернути представників РФ до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи.