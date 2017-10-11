Начальнику Департаменту спецрозслідувань ГПУ Горбатюку винесено догану

Кваліфікаційно-дисціплінарна комісія прокурорів винесла догану начальнику Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергію Горбатюку. Про це кореспонденту УНІАН розповів Горбатюк.

"Догана стала наслідком конфлікту, що триває ще з липня із заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком. У трьох кримінальних провадженнях Столярчук вже тривалий час чинив дії щодо непритягнення певних осіб до відповідальності – закриття справи, непідписання підозри особі, передача справи у інший підрозділ", - зазначив він.

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Також Горбатюк додав, що такі дії Столярчука він оскаржував генеральному прокурору Юрію Луценку, проте ці скарги ще не розглянуто.

За словами Горбатюка, формальною причиною догани стало те, що він не передав справи на вимогу Столярчука: "За те, що я упродовж місяця не передав ці справи, тобто за невиконання вказівки керівництва".

"Це реалізація на те, щоби прибрати мене, оскільки керівництву не потрібні ті, хто діє за законом. Керівництву потрібні ті, хто каже "єсть, будєт сдєлано", не дивлячись ні на що", - пояснив Горбатюк причину винесення йому догани.