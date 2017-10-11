МЗС України протестує проти нових затримань кримських татар на окупованому півострові

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту змусити Російську Федерацію припинити злочинну розправу над незгодними з окупацією жителями Криму.

Про це йдеться у заяві на сайті зовнішньополітичного відомства України.

«Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв'язку з черговою хвилею безпідставних обшуків та незаконних затримань громадян України російською окупаційною владою у м.Бахчисарай (АР Крим, Україна)», - наголосили у відомстві.

Зазначається, що за результатами обшуків було незаконно затримано 6 осіб, окрім того щонайменше 9 активістів були затримані лише за те, що прийшли підтримати співвітчизників та перебували біля місць проведення обшуків.

«Наступ окупантів на тих, хто проти окупаційного режиму, зокрема, кримськотатарських активістів та українців, вкотре свідчить про продовження Росією репресивної політики з метою викорінити будь-яке інакомислення та залякати населення Кримського півострова», - заявляють дипломати.

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Окрім того, як наголошують в МЗС, цілеспрямовані обшуки в будинках мусульман свідчать про переслідування за релігійною ознакою.

«Репресії, незаконні затримання, примусові зникнення, викрадення, тортури та інші порушення основоположних прав та свобод людини стали звичною практикою російської окупаційної влади в АР Крим та м. Севастополь», - зазначили у відомстві.

У заяві підкреслюється, що Росія продовжує зухвало та цинічно порушувати свої міжнародно-правові зобов’язання, резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та 71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», наказ Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Закликаємо міжнародне співтовариство активно виступити на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та змусити Росію припинити злочинну розправу над незгодними з окупацією», - додається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в окупованому Криму в Бахчисараї російські силовики затримали 15 осіб. У Федеральній службі безпеки РФ у Криму звинуватили затриманих кримських татар у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір".