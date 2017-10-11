Нова хвиля репресій у Криму: окупанти під час обшуків затримали 14 кримських татар

У рамках обшуків, які російські силовики проводять сьогодні в анексованому Криму, затримано 14 кримських татар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Комітету захисту прав кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

«В окупованому Криму російські силовики проводять масові обшуки і арешти кримських татар. Затримано 14 осіб: Ельнур Асанов, Рефат Асанов, Ернес Ібрагімов, Рудем Неджієв, Ельдар Асанов, Алімдар Бєлялов, Ахмад Сулейманов, Ескендер Люманов, Сулейман Асанов, Тимур Ібрагімов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Ернест Аметов і Сервер Зекірьяєв», - написав він.

Читайте такожРосію слід виключити з усіх міжнародних договорів щодо боротьби з тероризмом – адвокат

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв заявив про обшуки в шести будинках кримських татар. Пізніше він повідомив, що силовики відвезли до Бахчисарайського РВВС п'ятьох кримських татар.

У Федеральній службі безпеки РФ у Криму звинуватили затриманих кримських татар у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір".

*** Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і заявляють, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва розповсюджує і на територію України в окупованому Криму.