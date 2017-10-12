Голова найбільшої групи ПАРЄ пішов у відставку

Голова найбільшої групи Парламентської асамблеї Ради Європи, доповідач ПАРЄ з питань України Аксель Фішер пішов у відставку.

Про це член української делегації у ПАРЄ, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Голова найбільшої групи ПАРЄ - групи Європейської народної партії Аксель Фішер пішов у відставку. Великі зміни у ПАРЄ", - написав Гончаренко.

Читайте такожУ ПАРЄ розглядають український закон про освіту (наживо)

Як повідомляв УНІАН, депутат від Німеччини Фішер був одним з авторів резолюції ПАРЄ "Функціонування демократичних інститутів в Україні", прийнятої на зимовій сесії 25 січня 2017 року на сесії асамблеї.

У резолюції ПАРЄ закликала до консолідації всі політичні сили в Україні з метою проведення необхідних реформ.