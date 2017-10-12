У ПАРЄ розглядали український закон про освіту (відео)

У Парламентській асамблеї Ради Європи розпочались дебати щодо мовних положень українського закону про освіту, які викликали невдоволення декількох країн ЄС, що заявили про стурбованість відносно мови навчання нацменшин в Україні.

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що довів до відома глав МЗС країн Європейського Союзу позицію України щодо мовних положень нового закону про освіту.

"Що стосується Угорщини, звичайно, там дехто не хоче слухати і свідомо розкручує цю політичну істерію. Я, до речі, звернувся до Європейського Союзу, до своїх колег - міністрів закордонних справ, оскільки Угорщина хоче це обговорити в понеділок на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Довів до них нашу аргументацію, яка загалом підтримується", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська. Порошенко доручив МЗС та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

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28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Висновки ВК стосовно закону будуть готові до грудня. Сійярто заявляв, що Угорщина не підриватиме єдність ЄС у питанні антиросійських санкцій через положення закону про освіту в Україні. Також Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС у рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України.

9 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter запропонував Сійярто разом відвідати Закарпаття та обговорити мовні положення закону про освіту. Однак міністр закордонних справ Угорщини Сійярто відмовився зустрічатися з Клімкіним на Закарпатті для обговорення мовних положень нового українського закону про освіту.