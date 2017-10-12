Заступник Турчинова готовий взяти на поруки Павловського - адвокат

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський готовий взяти на поруки заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розтраті 149 млн грн бюджетних коштів. Як передає кореспондент УНІАН, про це в залі Солом’янського райсуду Києва, де зараз обирають запобіжний захід для Павловського, заявив один із його чотирьох адвокатів.

В цілому захисники виступають проти задоволення клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання Павловському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн.

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Вони стверджують, що немає жодних ризиків здійснення Павловським, у разі його перебуванні на волі, незаконного впливу на свідків або знищення чи приховування ним доказів.

Також сторона захисту зазначає, що сума у 75 млн грн не обґрунтована, а також, що у родини Павловського немає таких грошей, навіть якщо вони продадуть все своє майно.

Адвокати також додали, що під час обшуку у Павловського не було знайдено жодних коштовностей чи валіз із грошима, а всі його фінансові статки – це 300 тис. грн.

Крім того, захисники вважають, що прийнятним запобіжним заходом було б взяття Павловського на поруки Гладковським. Наразі судове засідання триває.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків було затримано заступника міністра оборони Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Ще двоє підозрюваних у справі – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Сьогодні, 12 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.