"Руки повідрубаю": Порошенко заявляє, що нікому не дозволить красти в армії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що нікому не дозволить красти в армії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав журналістам під час відвідання гуртожитку нового зразка для військовослужбовців Збройних сил України у Києві, коментуючи затримання за корупцію високопосадовців Міністерства оборони.

«Нікому не дозволю красти в армії. Тим, хто буде красти в армії, руки повідрубаю. Це позиція президента, бо армія є предметом моєї персональної турботи, бо армія є одним з наших очевидних досягнень за три роки», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міністерства оборони України.

Заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича затримали 11 жовтня під час проведення слідчих дій (обшуків).

Ще двоє підозрюваних – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.