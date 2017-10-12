Зустріч з Клімкіним не переконала голову МЗС Угорщини змінити думку щодо закону про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пообіцяв, що Будапешт буде блокувати подальше зближення України з Європейським Союзом через мовні норми українського закону про освіту.

Відповідну заяву Сіярто зробив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Будапешті в четвер, 12 жовтня, повідомляє DT.ua з посиланням на AP.

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Голова МЗС Угорщини назвав відносини між Києвом і Будапештом, "найбільш складними з моменту проголошення незалежності України в 1991 році".

Сіярто продовжує стверджувати, що новий український закон істотно обмежує права національних меншин, зокрема, угорців.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

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Разом з тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт продовжить добиватися від Києва внесення змін до закон про освіту, а якщо це не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.