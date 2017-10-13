Суд окупантів на два місяці заарештував шістьох затриманих у Бахчисараї кримських татар

Сімферопольський суд в окупованому Росією Криму на два місяці заарештував шістьох затриманих у Бахчисараї кримських татар.

Про це йдеться в повідомленні «Кримської правозахисної групи» на сторінці в Facebook.

«Київський районний суд» Сімферополя 12 жовтня обрав запобіжний захід затриманим 11 жовтня 2017 року шести жителям Бахчисарая у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці», - йдеться в повідомленні з посиланням на адвокатів і активістів.

Відзначається, що до будівлі суду прийшли кілька сотень кримчан, аби підтримати затриманих.

За інформацією адвоката Джеміля Темішева, суд не задовольнив клопотання захисту обрати для затриманих більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Читайте такожЗатриманим учора в Бахчисараї дев'яти активістам окупанти присудили адмінштрафи

«За інформацією одного з кримчан, який був присутній на судових засіданнях, затриманих з 11 години ранку до початку засідань тримали в машині в наручниках і з мішками на голові, їм не дозволяли розмовляти, не давали сходити в туалет», - йдеться в повідомленні.

Адвокат Едем Семедляєв повідомив, що захист подаватиме апеляції на рішення суду.

«Кримська правозахисна група» нагадала, що в Бахчисараї 11 жовтня співробітники ФСБ РФ провели обшуки в будинках кримських мусульман. У результаті було затримано шістьох кримчан: Сервера Зекір‘яєва, Сейрана Салієва, Марлена Асанова, Тимура Ібрагімова, Мемета Бєлялова і Ернеста Аметова.

«Прес-служба ФСБ РФ приблизно тоді ж заявила про те, що в Криму «припинили діяльність осередку послідовників «Хізб ут-Тахрір» і назвала обшуки в Бахчисараї слідчими діями», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. З початку окупації у «справі Хізб ут-Тахрір» у Криму було затримано 19 осіб. Четверо з них уже засуджені Північно-Кавказьким військовим окружним судом сусідньої Росії.