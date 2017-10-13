У Чехії запустили флешмоб на підтримку України після скандальної заяви їхнього президента про Крим (фото)

У Чехії користувачі соцмереж засуджують слова свого президента Мілоша Земана про компенсацію Україні за окупацію Криму Росією. Так, вони запустили флешмоб на підтримку нашої країни.

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"Чехія – не Земан" - саме з такими надписами на аркушах вони роблять світлини й публікують їх із хештегами #czechrepublicisnotZeman (#ЧехіяНеЗеман) та #sorryukraine (#ПробачУкраїно).

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.