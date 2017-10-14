ЗСУ отримають 200 одиниць військової техніки і озброєння

Президент Петро Порошенко передав командирам військових підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) сертифікати на військову техніку та озброєння, загальною кількістю більш як 200 одиниць. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія відбулась сьогодні під час робочої поїздки Порошенка на Житомирщину з нагоди Дня захисника України.

Читайте такожПодвиги воїнів УПА завжди залишатимуться прикладом для прийдешніх поколінь – Порошенко«Війна переконливо показала, що кінцеву перемогу можливо здобути лише за умови поєднання високого бойового духу, всенародної підтримки та сучасного озброєння і військової техніки», - наголосив президент.

Глава держави нагадав про стан ЗСУ в 2014 році, коли оборонна промисловість передавала партії озброєння, якого вистачало лише для взводу. Сьогодні лише танків передається стільки, що вистачить для забезпечення комплектації повної танкової бригади, зауважив президент.

«Українська армія стане ще сильнішою завдяки черговій партії, яка складається з більше ніж двох сотень одиниць бронетехніки, артилерії, літаків, зенітно-ракетних комплексів та інших зразків техніки», - сказав Порошенко.

Глава держави повідомив, що протягом цього року на озброєння прийнято нові зразки української зброї: переносний ракетний комплекс "Корсар", броньований автомобіль "Козак-2", автомат "Вулкан", радіорелейні станції Р-414 та Р-402, сигнальна міна, екранно-вихлопний пристрій "Адрос", тренажер екіпажу бронетранспортера БТР-4, та інше.

Глава держави подякував усьому науковому і виробничому персоналу оборонно-промислового комплексу, що задіяні у виконанні оборонного замовлення, та висловив подяку колективам ремонтних підприємств Збройних сил, які в короткий термін освоїли та забезпечують проведення середнього і поточного ремонтів бронетанкової, артилерійської, авіаційної техніки та інших зразків техніки.

Президент ознайомився зі зразками військовими техніки та поспілкувався з військовими.