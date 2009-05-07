Єхануров: Росія не хоче говорити про підготовку до виведення ЧФ РФ

Російська сторона не бажає говорити про підготовку до виведення Чорноморського флоту РФ з території України.

“Російська сторона не бажає говорити про підготовку до виведення Чорноморського флоту РФ з території України. У Севастополі здійснюється штучне збурювання ситуації навколо необхідності виведення Чорноморського флоту в 2017 році”, - йдеться у статті міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА, надрукованій в газету “Народна армія” (№ 74 від 7 травня 2009 року).

Водночас Ю.ЄХАНУРОВ вкотре наголосив: “Наша позиція ясна і однозначна: згідно з Договором 1997 року Чорноморський флот РФ повинен залишити територію України 28 травня 2017 року”.

У статті міністр оборони також висловив занепокоєння відносно призупинення завершення делімітації та демаркації державного кордону України з Російською Федерацією у Керченській протоці й Азовському морі.

Ю.ЄХАНУРОВ також звернув увагу на висловлювання територіальних претензій до України з боку деяких політичних сил Румунії.

“Відбувається зростання витрат на реалізацію військових планів у країнах регіону, посилення повітряної та військово-морської компонент армій причорноморських держав. Зменшення видатків на потреби Збройних сил України знижує їх боєздатність порівняно із збройними силами сусідніх держав”, - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.