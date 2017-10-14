У Закарпатській ОДА відповіли на заяву Матіоса про приватні ділянки на кордоні з Угорщиною

Були приватизовані або здані в оренду не тільки ділянки на кордоні з Угорщиною, а й з Румунією і Словаччиною. Про це заявив речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас, передає "112 Україна".

За словами Галаса, ділянка кордону з Угорщиною з приватизованою землею охоронялася належним чином, а її довжина становить не 150 км, а 130. Він стверджує, що така ж ситуація на кордоні з Румунією і Словаччиною.

"Пан військовий прокурор неточно висловився, тому що ділянки, які підходять до державного кордону, були приватизовані або здані в оренду не тільки на українсько-угорському кордоні, але й на українсько-словацькому та українсько-румунському. Всього з Угорщиною у нас 130 км державного кордону, тож 150 - це перебільшена, неточна інформація. Всупереч тому, що ці ділянки були приватизовані або здані в оренду, вони охоронялися належним чином", - заявив він.

Він зазначив, що в сільських рад були підстави роздати прилеглі до кордону землі в приватні руки.

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"За результатами тих повернень земель за рішенням судів, які скасовували рішення сільських рад про надання в оренду чи у приватну власність, ніяких не було притягнень до кримінальної або навіть адміністративної відповідальності, тому що формально там важко довести, що ці землі дійсно були нічиїми, тому що не було на них державних актів у прикордонників. Тому формально сільські ради, знаючи, бачачи, що земля прилягає до контрольної смуги, вони не мали права видавати, але формально мали підстави ці землі видати в приватні руки", - розповів Галас.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що 150-кілометрова ділянка землі на кордоні з Угорщиною перебуває у приватній власності. За словами прокурора, прикордонники не мають повноцінного доступу до нього.