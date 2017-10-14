Матіос: 150 кілометрів українського кордону з Угорщиною є "приватними"

150 кілометрів українського кордону з Угорщиною є приватними і являють собою звичайні земельні ділянки. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "112 Україна".

За словами Матіоса, ділянка кордону з Угорщиною на Закарпатті фактично знаходиться в приватних руках, а прикордонники не мають повноцінного доступу до нього.

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"Так, фактично 150 км – це земельні ділянки, які 2 га селищна рада наділила місцевих жителів. Після цього вони були закумульовані в окремо взятих руках, вибудована комунікація і там кластери взагалі "гуляйполівських" часів. Коли барон, кажуть у циган, хтось каже староста або старший на території керує осередком цих людей, які екзальтовано дивляться на руку "дающу" їм", - заявив він.

Як стверджує Матіос, про це він має намір доповісти генпрокурору Юрію Луценку.

"Я наполягаю, мені доручив генпрокурор, я завтра буду доповідати йому цю ситуацію. Я вважаю, що так не може бути, так не може тривати", - розповів Матіос.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Луценко назвав дві причини важкої криміногенної ситуації на Закарпатті. За його словами, така ситуація спостерігається через поділ території ватажками кримінальних угруповань і бідність населення.