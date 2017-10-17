Мітингувальники кинули яблуко в одне з вікон Ради, біля якого стояв Гончаренко

Мітингувальники кинули яблуко у вікно, яке розташоване на другому поверсі будівлі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на вікні залишилися брудні потьоки. В цей момент біля вікна перебували декілька народних депутатів, серед яких і Олексій Гончаренко (фракція "Блок Петра Порошенка").

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Він цей інцидент прокоментував так: "О, в них ще яйця залишилися", натякаючи на те, що не всі яйця були використані, коли в нього кидали біля парламенту.

На жартівливі запитання журналістів, з приводу закидання його яйцями мітингувальниками, Гончаренко пожартував у відповідь: “Це дуже корисно. Яйця дуже корисні для волосся, для його росту”.

Як повідомляв УНІАН, з боку вул. Грушевського протестувальники намагаються прорвати кордон правоохоронців в бік будівлі Кабінету міністрів. На даний час продовжується засідання парламенту, де обговорюється законопроект про медичну реформу.