Мітингувальники дають кардинально різні прогнози щодо тривалості акцій під Радою (відео)

Прогнози протестувальників щодо тривалості акцій під Верховною Радою України кардинально різняться.

Ні мітингарі, ні правоохоронці не збираються покидати урядовий квартал. Ситуація досить спокійна, сутички виникають лише тоді, коли з ВР виходять депутати. Нині у центрі столиці встановили до 30 наметів, 10 з них – просто поперек вулиці Грушевського. Розгорнули польову кухню.

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Протестувальники висувають різні версії подальшого розвитку подій. На питання, наскільки довго вони будуть знаходитися біля Ради, мітингарі відповідають по-різному. Дехто каже – два дні, хтось каже – тиждень, однак усі вони наголошують на тому, що залишатимуться у Маріїнському парку до виконання їхніх вимог.