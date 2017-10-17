Активісти під Радою відібрали щити у нацгвардійців (фото)

Мітингувальники під Верховною Радою відібрали у нацгвардійців щити, які були заховані за автобусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналістка Христина Бердинських.

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"Мітингувальники забрали щити у Нацгвардії, які були заховані за автобусом", - йдеться у її повідомленні.

Як передає "Українська правда", також сталася бійка між правоохоронцями та активістами.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці пропустили мітингувальників з наметами на площу Конституції перед Верховною Радою, де зранку проходить масова акція. Це відбулося після сутичок між активістами та поліцією на розі вулиць Садова та Грушевського.

Поліція створила коридор, щоб активісти безперешкодно перейшли у бік площі Конституції з наметами та іншим інвентарем для наметового містечка.