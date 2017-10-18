Напад на Барну біля Ради: нардеп таки написав заяву до ГПУ (документ)

Народний депутат з фракції БПП Олег Барна написав заяву до прокуратури через інцидент під Верховною Радою за його участю. Текст заяви на ім'я генпрокурора Юрія Луценка отримала "Українська правда".

У ній Барна вказує, що о 18.20 середи невідомі заблокували йому вихід з будівлі, штовхалися, викрикували образливі слова та погрожували розправою. За його словами мітингарі вимагали, щоб він повернувся до Верховної Ради.

Раніше нардеп Барна заявляв, що не скаржиметься поліції на протестувальників.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня учасники акції біля парламенту напали на народного депутата від фракції "Блоку Петра Порошенка" Олега Барну. Це сталося в момент, коли нардеп намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Деякі учасники акції почали кидати у Барну різними предметами та штовхати. Дехто з мітингувальників обурювався, що депутат залишає будівлю парламенту.