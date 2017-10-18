Поліція заявила про можливі збройні провокації у Києві

19:29, 18 жовтня 2017
Політика
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У поліції наголосили, що поважають право громадян мирно збиратися, але закликали організаторів робити це в цивілізованості спосіб і не влаштовувати провокації.

Сьогодні у Києві посилено заходи безпеки / фото УНІАН

У столиці посилено заходи безпеки, що пов’язано з тим, що поліція має інформацію про можливі озброєні провокації.

Про це повідомляє прес-служба МВС України у своєму Twitter.

Сьогодні, близько 17:20 силовики здійснили спробу штурму наметового містечка під парламентом, в результаті чого декілька активістів було затримано. За словами мітингувальників, кількість затриманих складає понад 10 осіб.

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За інформацією поліції, станом на 18:30 трьох затриманих уже відпустили.

У поліції наголосили, що поважають право громадян мирно збиратися, але закликали організаторів робити це в цивілізований спосіб і не влаштовувати провокації.

"Ми вимагаємо зупинити провокації щодо правоохоронців, ми не обмежуємо пересування чи будь-які права громадян", – зазначив в коментарі голова Нацполіції Сергій Князєв, який перебуває під стінами Ради.

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Теги: #мітинг під Радою 18 жовтня#Штурм під Радою 18 жовтня