Під час спроби штурму наметового містечка під Радою поліція затримала активістів (відео)

Під час спроби штурму наметового містечка під парламентом поліція затримала активістів. Як передає кореспондент УНІАН, за словами мітингувальників, кількість затриманих складає понад 10 осіб.

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За інформацією однієї з активісток, яка виступала зі сцени, затриманих помістили в автомобіль для перевезення підозрюваних.

Частина мітингувальників підійшла до автозаку, який перебував у внутрішньому дворі парламенту на розі Садової та Грушевського, але спецпризначенці відтіснили мітингувальників.

Автозак виїхав з двору та через площу Конституції направився в бік Маріїнського парку.