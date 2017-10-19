Поліція відпустила затриманих біля парламенту протестувальників

Поліція відпустила всіх активістів, затриманих після час сутичок з силовиками у середу під стінами Верховної Ради у Києві.

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«Затримані поліцією активісти повернулися у наметове містечко біля Верховної Ради», – повідомляється на сторінці «Руху нових сил» у Facebook.

Нагадаємо, 18 жовтня у центрі Києва через сутички біля Верховної Ради були затримані 11 людей. У Нацполіції зазначили, що конфлікт стався після того, як правоохоронці повернули частину щитів, захоплених мітингувальниками у Нацгвардії напередодні.