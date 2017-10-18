У поліції назвали причину нової сутички під Радою, 11 затриманих (відео)

Столична поліція вже відпустила трьох з 11 затриманих активістів біля Верховної Ради України.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, конфлікт виник після того, як правоохоронці повернули частину щитів, викрадених напередодні у військовослужбовців Національної гвардії.

У поліції нагадали, що 17 жовтня під час прориву фільтраційного кордону мітингувальники відібрали у правоохоронців щити та захисну амуніцію. У цьому зв'язку впродовж дня із представниками наметового містечка проводилися перемовини щодо повернення майна, однак активісти відповідали відмовою.

"Коли колона на чолі із людьми з викраденими у правоохоронців щитами в руках вишикувалася, аби йти під інші адміністративні будівлі, правоохоронці вкотре закликали мітингувальників повернути засоби захисту. Однак отримали відмову, внаслідок чого виникла сутичка та штовханина. В результаті інциденту поліцейські доставили до відділку 11 активних учасників", - заявили у поліції.

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При цьому сказано, що після встановлення анкетних даних затриманих трьох осіб уже відпустили.

"Поліція вкотре наголошує, що право громадян на мирне зібрання і вільне виявлення своїх поглядів – це невід’ємне конституційне право кожної людини, до якого ми ставимося з повагою. Однак правоохоронці закликають організаторів та учасників акції повернути амуніцію правоохоронців і висловлювати свою позицію у цивілізований спосіб, не влаштовувати провокацій", - заявили у поліції.

Окрім того, правоохоронці запрошують правозахисників прибути до поліції і взяти участь в опитуванні доставлених активістів.

Як повідомляв УНІАН, під час спроби штурму наметового містечка під парламентом поліція затримала понад 10 активістів.

За інформацією прес-служби "Руху нових сил", затриманих відвезли, ймовірно, до Печерського відділку поліції.