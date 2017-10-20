Важливо було показати суспільству, що депутати готові до скасування недоторканності - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відзначає важливість того, що ВР показала суспільству, що українські парламентарі готові до скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю каналу "Рада", відповідаючи на питання про відповідні законопроекти.

"Найголовніше, що Верховна Рада України розпочала цей процес", - зауважив голова ВР.

Він нагадав, що розгляд змін до Конституції відбувається згідно з спеціальною процедурою, відмінною від звичайного законопроекту: має бути висновок Конституційного суду, після цього – розгляд у першому та другому читаннях.

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Спікер зауважив, що цей процес відбуватиметься "не протягом місяця – це буде довший процес, не так, як звичайний закон".

"Але було дуже важливо показати суспільству політичну волю українського парламенту: що українські парламентарі готові до скасування недоторканності. І той факт, що за кожен з проектів змін до Конституції проголосували більш як 300 депутатів, – це дає дуже позитивний сигнал і дуже велику надію на те, що ми зможемо ці рішення прийняти в цілому і внести зміни до Конституції", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновків два законопроекти про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Один з них – зареєстрований президентом - «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів, реєстраційний номер 7203) передбачає вилучити з чинної редакції Основного Закону норму про те, що «народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Законопроектом передбачається, що цей закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Інший – «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» (реєстраційний номер 6773), який подали 158 депутатів. Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції норму про те, що «народні депутати України не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». Також проектом закону вносяться зміни до Прикінцевих положень Конституції, якими передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідно до процедури, для ухвалення змін до Конституції спочатку законопроект направляється до КС для отримання висновку. Після його отримання проект закону розглядається парламентом і попередньо схвалюється мінімум 226-ма голосами. А остаточне прийняття може відбуватися не раніше ніж на наступній черговій сесії ВР і має ухвалюватися мінімум 300-ми голосами.