"Це давній конфлікт": Коханівський розповів подробиці його сьогоднішньої сутички із соратником Ківи

Лідер "руху ОУН" Микола Коханівський заявив, що причиною для стрілянини за його участі стало примусове виселення мешканців з гуртожитку біля станції метро "Академмістечко". Про це повідомляє "112 Україна".

"Я наразі в поліції. Сьогодні вдень я йшов до гуртожитку, до мене причепився такий собі Руслан Качмала, почав погрожувати, принижувати, зав'язалась бійка. Я мав з собою травматичну зброю, він (Качмала) мене бив і залив газом, я змушений був дістати травмат. Трохи мені дісталося. Це давній конфлікт. Вони там виселяють мешканців гуртожитку. Він прямо це робить, а ми їх захищаємо", – заявив Коханівський.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві біля станції метро "Академмістечко" трапилась стрілянина за участі командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського.

Раніше командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський у Facebook повідомляв, що з гуртожитка у Києві соратники Іллі Ківи виганяють переселенців-добровольців батальйону ОУН.

"Друзі, ситуація наразі така: переселенців гуртожитку, яким допомогає Добровольчий Рух ОУН, наразі нагло викидають з власного помешкання, де вони є зареєстровані. Роблять це патрульні Ківи - новітні "дружинники". Старший у них такий собі "Рем" Руслан Качмала", - написав тоді він.