"Ми чітко розуміємо, хто це зробив": правоохоронці розповіли про знайдений арсенал зброї під Києвом (відео)

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Сьогодні у Києві правоохоронці виявили схрон зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами.

Як повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це заявив перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Він повідомив, що внаслідок реалізації оперативної інформації поліція спільно зі СБУ провела низку слідчих дій, під час яких вилучили зброю, боєприпаси і вибухівку.

«Обшуки ще тривають. Наголошую, що це – не останній крок Служби безпеки і Національної поліції, спрямований на недопущення заходів з дестабілізації ситуації в державі», – підкреслив Аброськін.

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Він також наголосив, що після проведення всіх необхідних експертиз особа, яка зробила цей схрон, буде притягнута до кримінальної відповідальності.

В свою чергу заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що вилучені предмети могли бути використані під час сьогоднішніх подій біля Верховної Ради, а також для дестабілізації ситуації в державі та провокування сутичок, які могли мати негативні наслідки.

«Ми чітко розуміємо, хто зробив цю «закладку» і хто мав намір придбати спецзасоби. Я вважаю, що в рамках кримінального провадження ці особи будуть ідентифіковані і їх вина буде доведена», – сказав Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив про можливу спробу штурму парламенту з використанням вибухових пакетів.

Зранку під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. В акції беруть участь від 5 до 7 тис. осіб.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.