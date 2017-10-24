Суд на Львівщині розпочав розгляд апеляції щодо незаконного перетину кордону Саакашвілі

Апеляційний суд Львівської області розпочав судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги захисників лідера партії «Рух нових сил» Міхеіла Саакашвілі на постанову Мостиського райсуду Львівщини про притягнення його до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, судове засідання веде суддя Ігор Танечник.

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Саакашвілі на засіданні відсутній. За словами його захисника Маркіяна Галабали, це перше судове засідання за апеляційною скаргою. І, за його припущенням, «воно буде єдиним».

На засіданні присутні ще один захисник Саакашвілі Назар Кульчицький, представники Держприкордонслужби, представники ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.