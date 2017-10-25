Дружина Коханівського заявила у суді, що ніколи не бачила у свого чоловіка пістолет Макарова

Катерина Коханівська, дружина лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського, на засіданні Святошинського районного суду Києва стверджує, що не бачила у свого чоловіка пістолет Макарова під час бійки з Русланом Качмалою (позивний «Рем»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на судовому засіданні під час допиту свідків.

Зокрема, слідчий суддя Іванна Миколаєць запитала у неї, чи бачила вона у свого чоловіка вдома чи в інших місцях пістолет Макарова.

"Ні, ніколи не бачила у чоловіка. У чоловіка був тільки автомат Калашникова... Це офіційна зброя, яка зареєстрована на нього була. Але коли була заведена кримінальна справа, відповідно він мусив це здати, передати у дозвільну систему (на зберігання)", - сказала дружина Коханівського.

Вона сказала, що на сьогоднішній день у її чоловіка немає зброї.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Коханівського 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні. Водночас, за даними поліції, Коханівський декілька разів вистрілив у чоловіка, прізвище якого не називають.

22 жовтня Коханівському повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.