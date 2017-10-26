Мосійчука планують перевести до іншої лікарні – Ляшко

Народного депутата Ігоря Мосійчука, який постраждав внаслідок вибуху в Солом’янському районі Києва, планують перевести до іншої лікарні.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко під час брифінгу, який транслював телеканал «112 Україна».

«Буде нова лікарня. Куди – я думаю, в інтересах безпеки не варто говорити. Якщо Мосійчук вважатиме за необхідне, він сам про це повідомить», - сказав Ляшко.

Читайте такожВибух у Києві: слідство також розглядає версію замаху на журналістів

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала, двоє загинули – охоронець депутата та колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.