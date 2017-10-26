Замах на Мосійчука: ЗМІ розповіли подробиці про третю постраждалу

56-літня жінка, Надія Тарасенко, яка постраждала під час вибуху в Києві, залишається без свідомості, з її мозку лікарі дістали кулю та фрагменти черепної кістки. Про це "Українській правді" повідомила її донька Ірина Рибітська.

За її словами, мама наразі перебуває в реанімаційному відділенні в Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги у вкрай важкому стані.

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"Спочатку лікарі думали, що там лише уламки. Казали, що просто дістануть їх та зашиють рану. Але, коли почали діставати, то виявилось, що прямо в мозок, на 4 сантиметри проникла металева куля. Вона пройшла через кістку і подрібнила її. Частки кістки теж потрапили в мозок. Вона знаходиться у важкому стані без свідомості", - розповіла Рибітська.

Також вона додала, що лікарі наразі не дають жодних гарантій щодо стану її матері.

"Вони кажуть, що зараз дуже важливо, аби не було ніяких запалень та ускладнень. Якщо все пройде добре, то, ймовірно, життю матері нічого не буде загрожувати, як що ж ні…", - зазначила донька.

Звідки саме взялась металева куля, жінка не знає. "Чула, що поліція повідомила, ніби був тротил з цими кульками, одна з яких, можливо, і потрапив в голову мамі", - зазначила вона.

Рибітська розповіла, що в момент вибуху її мама, Надія Тарасенко, поверталась додому з роботи і випадково потрапила в зону теракту.

"Ми були вдома, коли почули дуже гучний вибух. Я одразу зателефонувала мамі. Вона сказала, що, здається, вибухнув автомобіль і втратила свідомість", - розповіла жінка.

Вона зазначила, що мати проходила повз житловий будинок, де знаходиться телеканал "Еспресо.ТВ". "Ми кожного дня ходимо повз ту багатоповерхівку. Там часто когось б'ють, грабують абощо. Тепер цей вибух", - сказала Рибітська.

Вона зауважила, що у цій справі її чоловік проходить як свідок, хоча не він, ні сама Рибітська нічого не бачили.

"Коли ми дізналися про вибух, одразу побігли туди, до мами. Я з нею поїхала до лікарні у кареті швидкої, чоловік залишився на місці інциденту, його і записали як свідка", - зауважила жінка.

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Вона також додала, що з представниками поліції спілкувалась лише раз, коли її матір забирала швидка. Більше по цій справі до них ніхто не звертався.

"Коли маму забирала швидка, до мене підійшов представник чи то поліції чи інших якихось органів, не дуже пам'ятаю. Він поспілкувався з лікарями і сказав мені, щоб я так не побивалася, все з мамою буде добре. Після того, до нас більше ніхто з правоохоронних органів не звертався", - зазначила донька постраждалої.

"Всі тільки і говорять про того Мосійчука, а про маму ні слова. Навіть невідомо зараз, чи буде вона жити. Ніхто навіть не поцікавився, як там вона", - сказала Рибітська.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала, двоє загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.