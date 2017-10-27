У МВС назвали основну версію замаху на нардепа Мосійчука

Українські правоохоронці розглядають теракт з боку Росії як основну версію замаху на народного депутата Ігоря Мосійчука біля офісу каналу "Еспресо".

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, депутат "Народного фронту" Антон Геращенко, передає Еспресо.TV.

За його словами, основною версією залишається діяльність російських спецслужб, а мотивом є створення атмосфери страху в українському суспільстві.

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"Ймовірніше за все, мотивом було зробити так, щоб показати, що іноземні спецслужби та їхні найманці з окупованих територій можуть реалізувати теракти в Києві", - наголосив Геращенко.

Він додав, що слідство буде розглядати усі версії, але ця залишається основною. Спеціалісти продовжують досліджувати залишки вибухівки біля редакції "Еспресо. Найімовірніше, це був саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали три людини, серед них Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала, двоє загинули - охоронець депутата й колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві й області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.