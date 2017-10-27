Звільнення українських заручників залишається одним із пріоритетів – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що наполеглива робота зі звільнення українських заручників залишається одним із пріоритетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

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«Наполеглива робота зі звільнення українських заручників, де б вони не були… залишається одним з наших перших пріоритетів», - підкреслив глава держави.

За його словами, під час зустрічей з міжнародними лідерами це питання є одним із перших в порядку денному. «Та мить, якої ми очікували з дуже стриманим оптимізмом, стала нарешті фантастичною реальністю - і Ахтем, і Ільмі сьогодні нарешті з нами», - сказав Порошенко.

Водночас він наголосив, що «справжня свобода буде тоді, коли Крим буде звільнений».