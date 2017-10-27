Порошенко вручив Умерову та Чийгозу ордени "За заслуги"

17:52, 27 жовтня 2017
Політика
80 0

Вони нагороджені за громадянську мужність і незламність духу, виявлені в відстоюванні державності України, ідеалів свободи та конституційних прав людини.

Reuters

Президент Петро Порошенко нагородив заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза державними нагородами.

Читайте такожДжемілєв вважає, що Ердоган й надалі сприятиме звільненню українських політв'язнів Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася в Адміністрації президента, відповідні укази зачитав глава АП Ігор Райнін.

Так, за громадянську мужність і незламність духу, виявлені в відстоюванні державності України, ідеалів свободи та конституційних прав людини орденом «За заслуги ІІ ступеня» нагороджено Умерова.

Чийгоза нагороджено орденом «За заслуги ІІІ ступеня».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Звільнення Чийгоза і Умерова
Теги: #чийгоз умеров порошенко#порошенко нагородив умерова#порошенко нагородив чийгоза