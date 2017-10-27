Порошенко вручив Умерову та Чийгозу ордени "За заслуги"

Президент Петро Порошенко нагородив заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза державними нагородами.

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Так, за громадянську мужність і незламність духу, виявлені в відстоюванні державності України, ідеалів свободи та конституційних прав людини орденом «За заслуги ІІ ступеня» нагороджено Умерова.

Чийгоза нагороджено орденом «За заслуги ІІІ ступеня».