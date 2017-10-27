Джемілєв розповів про можливість звільнення інших кримських татар

На зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз говорили про необхідність докласти зусиль до звільнення інших політв'язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це про уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв сказав під час спільної прес-конференції з Умеровим і Чийгозом в аеропорту «Бориспіль», відповідаючи на запитання про можливість звільнення інших кримських татар, ув'язнених у російські в'язниці, за такою самою схемою, через Туреччину.

Читайте такожДжемілєв вважає, що звільнення політичних в'язнів стане початком звільнення Криму

«Ми людей, які борються з окупаційним режимом, відстоюють інтереси України... Ми будемо прагнути до звільнення всіх, незалежно від національності і віросповідання», - наголосив Джемілєв.

За його словами, потрібно домагатися звільнення кожної людини, що піддається окупаційною владою Криму репресій.

«На зустрічі з Ердоганом наші хлопці Ільмі й Ахтем відразу ж говорили про необхідність докладання зусиль до звільнення інших наших політв'язнів. Також будемо, звичайно, підключати й інші можливі варіанти, в першу чергу, міжнародні структури, Європарламент, Парламентську асамблею Ради Європи, а також структури ООН», - сказав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня, так званий «верховний суд Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення у колонії. Окупаційна влада звинуватила його в організації масових заворушень на території Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також йому на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччини, і вони приїдуть в Україну. Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні, 27 жовтня, з Стамбула Умеров і Чийгоз прибули літаком в аеропорт "Бориспіль". Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України Петра Порошенка з Умеровим і Чийгозом в Адміністрації глави держави.