Місцеві вибори в об'єднаних громадах: поліція розповіла про порушення на дільницях

Національна поліція працює в посиленому режимі у зв’язку з проведенням місцевих виборів у 201 об`єднаній територіальній громаді.

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Як повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України, станом на 9-ту годину ранку із запізненням відкрилися дві дільниці, ще одна – закрилася через виявлену неточність у виборчій документації. Разом з тим поліція проводить перевірку щодо повідомлень про порушення, які надходили упродовж виборчої кампанії.

Станом на 09.00 відкрито 1919 виборчих дільниць. Дві з дільниць відкрилися із запізненням: у селі Чайковичі Самбірського району Львівської області та в селі Матусів Шполянського району Черкаської області. Невчасне відкриття дільниць пов’язане з повторним перерахунком виборчих бюлетенів.

Поки що не працює одна виборча дільниця – в селі Софіївка Білозерського району Херсонської області. Члени комісії встановили відсутність у виборчих бюлетенях прізвища одного з кандидатів.

В період проведення виборчої кампанії до територіальних органів поліції надійшло 71 повідомлення про події, пов’язані з цим процесом.

За результатами перевірки цих повідомлень слідчими підрозділами відкрито 6 кримінальних проваджень. Два з них відкрито у зв’язку з надходженням інформації про можливий підкуп виборців шляхом роздачі так званих «продуктових наборів» в Кілійському районі Одещини та в Хмельницькому районі Хмельницької області. За всіма фактами проводиться перевірка.