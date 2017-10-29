Агітація і затримки з відкриттям дільниць: ОПОРА зафіксувала перші порушення на місцевих виборах

Громадська організація "Опора" зафіксувала перші порушення на виборах у 201 окрему територіальну громаду в Україні. Про це організація повідомила на своєму сайті.

У селищі Краснореченське Луганської області в день голосування спостерігачі організації зафіксували агітаційні матеріали партії "Наш край" на території виборчої дільниці. Згідно з законом, агітаційні матеріали потрібно прибрати з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню голосування.

Дільниці у селищі Пищики Київської області та у селі Верхньокам’янське Донецької області відкрились із запізненням.

На Київщині дільницю відкрили на 40 хвилин пізніше через додатковий перерахунок кількості наявних бюлетенів. На Донеччині дільниця відкрилась з годинним запізненням.

"По-перше, на вчорашньому засіданні комісія не призначила відповідальних за роздачу бюлетенів та не підготувала документи для роздачі, наприклад, не була порахована кількість бюлетенів для голосування на дому. По-друге, бюлетені та печатка зберігались у різних приміщеннях, тому процес підготовки документів затримався", - пояснив затримку спостерігач організації.

Окрім того, у селі Кирдани Житомирської області при ранковому перерахунку бюлетенів було виявлено невідповідність трьох бюлетенів для голосування за кандидатів в депутати.

"Ці бюлетені за формою та кольором відповідають, але вони не були продруковані, а були повністю пусті", - пояснили в "Опорі". Бюлетені вилучили та склали відповідний акт.

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Водночас, як повідомляє "Комітет виборців України" у Facebook, спостерігачі організації виявили 9 фактів незаконної агітації у Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Волинській областях.

Агітаційні матеріали розміщували від імені місцевих організацій політичних партій "Наш Край", "Радикальної партії Олега Ляшка", БПП "Солідарність" та "Аграрної партії України.

"У Біловодській ОТГ на Луганщині розпочалося й триває голосування, попри те, що безпосередньо перед виборами було знайдено помилку в бюлетенях на посаду селищного голови. У них було неправильно надруковано прізвище одного із кандидатів (Олейников замість Олейніков). У ніч напередодні виборів бюлетені були передруковані", - зазначають в організації.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 29 жовтня 2017 року, Центральна виборча комісія призначила вибори у 201 ОТГ в усіх областях України.