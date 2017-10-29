На місцевих виборах на Житомирщині середня явка виборців на 16:00 становила близько 41,78%

На Житомирщині явка виборців на 16.00 у тринадцяти ОТГ становила близько41,78%. Як повідомили УНІАН в обласному виборчому штабі БПП, на 16.00 у тринадцяти ОТГ Житомирської області проголосували 50 тис. 158 виборців. Найвища явка - у Словечанській громаді, де кількість виборців становить 5 тис. 992. З них станом на 16:00 проголосувало 53,82% (3 тис. 225) виборців.

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Найнижча активність виборців - у Курненській ОТГ. Там станом на 16:00 проголосувало лише 36,96% (1 тис. 504 з 4 тис. 69 виборців).

За кількістю виборців, що прийшли на виборчі дільниці, лідирує Овруцька ОТГ – 11 тис. 227 взяли участь у голосуванні (загальна к-ть виборців – 27 тис.786).

Станом на 12:00 участь у виборах на території ОТГ Житомирщини взяло 21,7% виборців.