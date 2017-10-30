Адвокати Мосійчука проситимуть кваліфікувати справу про вибух як подвійне вбивство і замах на держдіяча

Адвокати народного депутата Ігоря Мосійчука звертатимуться до слідчого щодо кваліфікації справи про вибух як подвійне вбивство і замах на державного діяча.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мосійчук сказав на прес-конференції у лікарні.

“Уже зараз мої помічники та адвокати готують звернення до слідчого щодо додаткової кваліфікації злочину - як подвійне вбивство, оскільки загинули дві людини внаслідок терористичного акту, і як замах на державного діяча, що передбачає пожиттєве ув’язнення як результат покарання”.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули, серед них охоронець Мосійчука. Ще троє постраждали, у тому числі Мосійчук та політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.