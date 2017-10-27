Вибух біля Espreso.TV міг бути замахом на загиблого підполковника, а не на Мосійчука – кримінолог

Вибух, який стався в Києві ввечері 25 жовтня, імовірно, був замахом на життя загиблого підполковника міліції Михайла Морміля, а не народного депутата Ігоря Мосійчука.

Про це Громадському радіо повідомила юристка-кримінолог Ганна Маляр.

Такого висновку вона дійшла, проаналізувавши відео з камери спостереження.

«На відео видно, що в момент вибуху найближче до епіцентру знаходиться саме загиблий, який проживав у цьому будинку (Михайло Морміль, — ред). А сам Мосійчук, Бала були на певній відстані», — сказала Маляр.

На її думку, якби мішенню був Мосійчук, то вибухівку, найімовірніше, заклали б у його машину. Натомість, її заклали в мопед, який стояв доволі далеко від під’їзду, звідки виходив нардеп.

«Якщо є посягання на конкретну особу, то вибухівку підкладають у той транспортний засіб, у якому ця особа їхатиме. Якщо ця вибухівка підкладається в мопед, мотоцикл і таке інше, то планується, що людина буде проходити повз», — сказала Маляр.

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Експертка також зазначила, що напередодні чула про те, що Мормілю погрожували.

Раніше сьогодні друг загиблого Руслан Болгов (у Facebook — Руслан Олегович, — ред) написав: «Він казав, що хвилювався за своє життя та що за ним стежать».

За неофіційною інформацією, Михайло Морміль проживав у тому ж будинку, де розташований телеканал Еспресо TV та біля якого пролунав вибух. Про це Громадському радіо сказала також помічниця Мосійчука Анна Сеник.

На відео з камери спостереження видно, що за кілька секунд до вибуху Михайло Морміль ішов у напрямку, імовірно, свого під’їзду. У той же час, троє чоловіків – політолог Бала, нардеп Мосійчук та його охоронець Кушнір – виходять із телеканалу та йдуть у протилежному напрямку.

Мопед, у якому була закладена вибухівка, стояв навпроти під’їзду, до якого, імовірно, прямував Морміль. Вибух пролунав, коли троє чоловіків та Морміль пройшли один повз одного. На той момент Морміль перебував до мопеду ближче, ніж чоловіки.

За повідомленнями прокуратури, слідство з’ясувало, що вибухівка була з дистанційним керуванням. Тобто, вона спрацювала не в запрограмований час, а тоді, коли цього захотів зловмисник.

Маляр наголосила, що слідчі обов’язково мають розглядати версію замаху на життя Морміля, оскільки вона «абсолютно логічна».

У прокуратурі Михайла Морміля називають «випадковим перехожим».