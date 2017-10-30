Мосійчук заявив про збільшення кількості підтверджень причетності до замаху спецслужб РФ

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук стверджує, що з'являється дедалі більше підтверджень того, що за замовленням його вбивства стоять спецслужби Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у понеділок.

Депутат нагадав, що існує три основні версії замаху на нього. На його думку, «всі три версії не виключають, що вони між собою можуть бути пов'язані».

«Все більше і більше з'являється підтверджень того, що за замовленням мого вбивства стоять спецслужби Російської Федерації», - зазначив він.

Мосійчук додав, що на даний час не може озвучити конкретних фактів, які є у слідчих.

«Я перед тим, як сюди їхати, мав розмову ще з керівництвом Служби безпеки України», - зауважив депутат.

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Він запевнив, що «життя покладе» задля того, аби було знайдено злочинців, які вчинили на нього напад.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули, серед них охоронець Мосійчука. Ще троє постраждали, у тому числі Мосійчук та політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.