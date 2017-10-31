Результати виборів ОТГ: кожен четвертий кандидат від партії "Відродження" став депутатом

На місцевих виборах в об’єднані територіальні громади 29 жовтня 2017 року партія «Відродження» висунула кандидатів у 24 ОТГ. Всього було висунуто 206 кандидатів у депутати, при цьому обрані депутатами ОТГ 55 представників від партії «Відродження», або кожен четвертий кандидат. Про це свідчать результати попереднього підрахунку голосів виборців, проведеного спостерігачами партії «Відродження».

Так, на виборах ОТГ 29 жовтня кандидати від «Відродження» отримали мандати депутатів у 6 областях: Одеській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській і Дніпропетровській.

При цьому представників партії обрано депутатами у 80% ОТГ, де «Відродження» брала участь у виборах.

Підрахунок голосів ще триває, у зв’язку з чим кількість обраних депутатів від партії «Відродження» може збільшитися.

Як зазначив перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко, це вже четверті вибори в ОТГ, в яких бере участь політична сила. За його словами, з кожними новими виборами результативність партії зростає.

«Наша стратегія на виборах – не в кількості висунутих кандидатів, а в їх якості. Якщо поглянути на динаміку результатів виборів в ОТГ за останні півтора роки, ми побачимо, що ефективність нашої політсили зросла більше ніж у 2 рази. Якщо раніше обиралися депутатами близько 12% з висунутих кандидатів, потім – 17%, то сьогодні цей показник становить понад 25%. Кожен четвертий наш кандидат став депутатом ОТГ. Ще один фактор успіху партії «Відродження» на виборах ОТГ – це наш формат партійного будівництва. Ми будуємо нашу політсилу за принципом політичної децентралізації, розвиваємо сильні місцеві осередки і постійно проводимо роботу в регіонах, для нас проблеми людей – першочергові. Тому всім обраним депутатам від партії «Відродження» я бажаю плідної роботи в найближчому майбутньому», – сказав Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, 29 жовтня 2017 року перші місцеві вибори відбулися у 202 об’єднаних територіальних громадах.