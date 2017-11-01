Осмаєв: Аміна буде похована там, де вона хотіла

Поранений при вбивстві Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, як в присутності кількох людей пройшло прощання з його дружиною. В цілях безпеки місце церемонії трималося в таємниці, йдеться в повідомленні Осмаєва, опублікованому на Facebook Юрієм Бутусовим.

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"На жаль, щоб попрощатися з Аміною, ми не змогли запросити навіть близьких друзів у мечеть,з міркувань безпеки. Дуже великі ризики. Зрозумійте нас, будь ласка, це не неувага, мені самому хотілося би, щоб Аміна була серед усіх друзів, усіх, хто її знав. Але війна триває, ми розуміємо, що ворог поруч, і російські спецслужби можуть використати трагедію, щоб зробити новий теракт. Не можна наражати на небезпеку людей. Тому в мечеті було кілька чоловік. Здійснили як прийнято у мусульман джаназа-намаз - це за православним обрядом заупокійна молитва. Будемо молитися за Аміну і завтра вранці. Аміна буде похована там, де вона хотіла. У нас є підтримка наших друзів, спасибі Антону Геращенко, який взяв на себе організаційні питання. Я буду продовжувати боротьбу, заради якої Аміна віддала життя".

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і її чоловіка, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Жінка загинула. Чоловік отримав поранення.

Як повідомлялося раніше, чоловік і мати Окуєвої забрали її тіло з Васильківській райлікарні. Супроводжували і охороняли сім'ю спецназівці поліції з автоматами.